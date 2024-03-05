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Жоржиньо хочет стать игроком «Барселоны», проявляющей к нему интерес — Sport.es

Жоржиньо хочет стать игроком «Барселоны», проявляющей к нему интерес — Sport.es
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32-летний центральный полузащитник «Арсенала» Жоржиньо изъявляет желание стать игроком «Барселоны» после истечения срока действия своего контракта с «канонирами» грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» также заинтересована в итальянском полузащитнике, поскольку он подходит команде по своим качествам, и существует возможность его бесплатного перехода в каталонский клуб. Подчёркивается, что лично спортивному директору сине-гранатовых Деку нравится, как Жоржиньо проявляет себя на поле.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее агент Жоржиньо заявил, что приоритетом его клиента является продление контракта с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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