Геннадий Орлов — о новых легионерах «Зенита»: нам надо сейчас потерпеть и ждать

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках «Зенита», пополнивших команду Сергея Семака в зимнее трансферное окно.

«Надо же сыграться было, у «Зенита» объективно нет Малкома, а кто у него был лучшим подыгрывающим? Клаудиньо, а он с Артуром ещё не играли, сколько времени. Артур на этих сборах не выделялся, Нино только начинает. Нам сейчас надо потерпеть и ждать, когда они выбегаются и подойдут к пику своей спортивной формы», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после19 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Уралом» на выезде.