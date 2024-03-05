Зиньковский: для меня никакой разницы нет, где был Абаскаль на матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отсутствии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе, — как смотрел, когда мы играли с «Крыльями». Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно», — приводит слова Зиньковского издание «РБ Спорт».

Напомним, перед началом матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Абаскаль будет следить за игрой с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды. После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. Антон Зиньковский в сезоне-2023/2024 провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт российского футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Зиньковского в € 3,5 млн.