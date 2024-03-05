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Галактионов: легионер должен быть сильнее русского игрока, иначе какой в нём смысл?

Галактионов: легионер должен быть сильнее русского игрока, иначе какой в нём смысл?
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относится к идее введения налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Пока есть только понимание, что такое может быть, но рабочих материалов, как это будет, не видел. Нюансов много. Но моя позиция такова — легионер должен быть сильнее русского игрока, тем более в сегодняшней ситуации. Если легионер такой же, как наш, или слабее, тогда какой в нём смысл? Лучше развивать своих», — приводит слова Галактионова издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тыс. рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. 21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге будет рассмотрен в течение полугода. «Локомотив» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене.

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