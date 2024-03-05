Силкин: Захаряну нужно пахать на тренировках, чтобы соответствовать уровню Испании

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил положение российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в испанском клубе.

«Для команды «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока сделал мало. На данный момент уровню команды он не соответствует. Его брали для того, чтобы усилить команду и по возможности потом продать. Пока что Арсен не показывает себя. Он себя переоценил.

Постоянное получение травм чревато отсутствием игровой практики. Надо же потом восстанавливаться! Если получил травму, то ты выпадаешь из тренировочного процесса и у тебя нет определённой готовности.

Я видел игры с его участием. Арсен выходил на поле с огромным желанием. Правильно делал. Не получается пока. Я бы посоветовал ему пахать на тренировках, устранять свои недостатки, а хорошие качества развивать. Ещё ни в коем случае не думать, что тебе приготовлено место под солнцем. Надо самому всего добиваться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Реала Сосьедад» Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.