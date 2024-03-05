Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура с «Локомотивом»
Комментарии

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Динамо» попросило рассмотреть эпизод на 29-й минуте игры, в котором не был удалён защитник «Локомотива» Евгений Морозов за «лишение явной возможности забить гол», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Агент Тюкавина: Костя выберет победу «Динамо» 1:0, а не три-четыре забитых гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android