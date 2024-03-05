«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура с «Локомотивом»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Динамо» попросило рассмотреть эпизод на 29-й минуте игры, в котором не был удалён защитник «Локомотива» Евгений Морозов за «лишение явной возможности забить гол», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.