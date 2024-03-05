Вингер «Зенита» Педро: обязательно начну изучать русский язык

Бразильский футболист «Зенита» Педро пообещал, что начнёт изучать русский язык.

«Да, да, обязательно начну учить русский! Пока я сосредоточен на изучении английского, потому что начал учить его ещё в Бразилии. И хочется до какого-то уровня его довести. Но обязательно в моих планах начать посвящать время и русскому языку тоже, чтобы хотя бы какие-то минимальные знания были для простого бытового общения и коммуникации на поле», – приводит слова Педро издание «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно, которое закрылось в ночь с 22 на 23 февраля. Сделка была согласована минувшим летом, но на тот момент Педро ещё не достиг совершеннолетнего возраста. В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.