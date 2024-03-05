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Четыре игрока РПЛ — в расширенном составе сборной Сербии на матч с Россией

Четыре игрока РПЛ — в расширенном составе сборной Сербии на матч с Россией
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович, защитник и хавбек ЦСКА Милан Гаич и Саша Зделар, а также защитник московского «Спартака» Срджан Бабич попали в расширенную заявку сборной Сербии на предстоящие матчи с национальными командами России и Кипра.

Напомним, с Сербией сборная России сыграет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

Фото: Соцсети сборной Сербии

В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели несколько товарищеских матчей, включая игры с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0). В марте текущего года Россия сыграет со сборными Сербии и Парагвая. Сербия после матча с Россией встретится с Кипром.

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