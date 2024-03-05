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В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян должен быть готов к матчу с «Гранадой»

Пресс-служба «Реала Сосьедад» поделилась информацией относительно состояния здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«У Арсена небольшая травма камбаловидной мышцы. Он должен быть готов к субботе к матчу с «Гранадой», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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Напомним, ранее футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна, сообщил, что у его клиента небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за которого он не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится сегодня, 5 марта.

Матч с «Гранадой» пройдёт 9 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.