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В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян должен быть готов к матчу с «Гранадой»

В «Реале Сосьедад» заявили, что Захарян должен быть готов к матчу с «Гранадой»
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» поделилась информацией относительно состояния здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«У Арсена небольшая травма камбаловидной мышцы. Он должен быть готов к субботе к матчу с «Гранадой», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна, сообщил, что у его клиента небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за которого он не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится сегодня, 5 марта.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч с «Гранадой» пройдёт 9 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

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