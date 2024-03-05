Главный тренер «Динамо» Личка высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он отметил, что турнирная судьба бело-голубых зависит только от них самих. Личка отметил, что «Динамо» хочет догонять лидеров и давить на них.

«Динамо» — скрытый фаворит золотой гонки? Я бы хотел смотреть наверх, догонять «Краснодар» и «Зенит». Давить на них. Всё зависит от нас. Надо выигрывать свои матчи. Ещё осталось 11 игр, у нас «Спартак» и «Зенит» — дома», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. За 19 туров команда Лички набрала 35 очков. У лидера РПЛ, «Краснодара», 39 очков в активе.