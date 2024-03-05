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Пименов: возможно, Захаряну надо уйти в другой чемпионат — например, в Нидерланды

Пименов: возможно, Захаряну надо уйти в другой чемпионат — например, в Нидерланды
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Известный российский экс-футболист Руслан Пименов поделился мнением о положении российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад», за который он выступает с начала нынешнего сезона.

«На данный момент Захаряну действительно тяжело адаптироваться в чемпионате Испании. Интенсивность там высокая, а Арсен пока не готов к этому темпу. От этого и частые травмы. Возможно, для адаптации нужно ещё больше времени. Может быть, стоит попробовать уйти в другой чемпионат. Например, в Нидерланды», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Реала Сосьедад» Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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