В «Барселоне» крайне обеспокоены состоянием здоровья Педри — AS

В «Барселоне» серьёзно опасаются за состояние здоровья полузащитника сине-гранатовых Педри, который получил травму в минувшем матче 27-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:0).

По информации источника, 21-летний футболист столкнулся с рецидивом повреждения мышцы правого бедра. Данная травма уже дважды беспокоила Педри по ходу нынешнего сезона. На текущий момент медицинский штаб каталонского клуба не имеет возможности назвать хотя бы предварительную дату возвращения испанского игрока в строй и характеризует сложившуюся ситуацию как «крайне напряжённую». Также Педри посоветовали не прибегать к оперативному вмешательству, сосредоточившись на консервативном лечении.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник будет отсутствовать до конца марта, однако существует риск, что он может не выйти на поле до конца сезона.