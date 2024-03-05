Сафонов — о матче между Россией и Парагваем: интересно будет сыграть против Алонсо

Голкипер сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Парагвая.

«Будет интересно сыграть против Алонсо (Хуниора. — Прим. «Чемпионата»), тоже опыт. Мы перекинулись с ним парой слов, когда узнали, что матч состоится. Интересная дуэль», — приводит слова Сафонова издание «РБ Спорт».

Команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Ранее стало известно, что игра России и Парагвая будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.