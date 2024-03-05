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«Мы знаем, насколько опасен «Лейпциг». Карло Анчелотти — об ответном матче 1/8 финала ЛЧ

«Мы знаем, насколько опасен «Лейпциг». Карло Анчелотти — об ответном матче 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится завтра, 6 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы прекрасно знаем, насколько опасен «Лейпциг», но мы готовы показать и наш прогресс в этом отношении. Наш соперник очень опасен в переходных фазах. Только игра в полную силу поможет нам победить», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Анчелотти обыграли «Лейпциг» со счётом 1:0. Единственным мячом в той встрече отметился полузащитник Браим Диас.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    

Ответный матч между командами пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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