«Мы знаем, насколько опасен «Лейпциг». Карло Анчелотти — об ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится завтра, 6 марта.

«Мы прекрасно знаем, насколько опасен «Лейпциг», но мы готовы показать и наш прогресс в этом отношении. Наш соперник очень опасен в переходных фазах. Только игра в полную силу поможет нам победить», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Анчелотти обыграли «Лейпциг» со счётом 1:0. Единственным мячом в той встрече отметился полузащитник Браим Диас.

Ответный матч между командами пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.