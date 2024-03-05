Вингер «Зенита» Педро: моя семья немного переживала из-за холодного российского климата

Бразильский футболист «Зенита» Педро рассказал, как его семья восприняла приглашение перейти в «Зенит» и уехать в Россию.

«Моя семья, конечно, немного переживала по поводу климата. Всё-таки мы должны были приехать зимой, в самый разгар. И, конечно, совершенно никто из нас не был готов к каким-то низким температурам. Меня это не пугало. Наоборот, было очень интересно. Я давно мечтал попробовать свои силы за рубежом, в таком большом европейском клубе, как «Зенит», в другой стране, в другой культуре, мне было всё это очень интересно», – приводит слова Педро издание «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно, которое закрылось в ночь с 22 на 23 февраля. Сделка была согласована минувшим летом, но на тот момент Педро ещё не достиг совершеннолетнего возраста. В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.