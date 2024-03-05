Холанд: возможно, Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистов в истории.

«Месси — лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему придётся завершить карьеру для того, чтобы кто-то другой начал считаться лучшим», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси выиграл награду лучшего футболиста мира «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона. Норвежский нападающий занял на этой церемонии второе место по итогам голосования.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.