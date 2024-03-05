Ильзат Ахметов: адаптация в «Зените» прошла быстро, со многими ребятами уже был знаком

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своей адаптации в санкт-петербургской команде. По словам футболиста, он быстро влился в новый коллектив, так как был знаком со многими футболистами заранее.

«В «Зените» уже освоился. Меня хорошо приняли в коллективе, поэтому адаптация прошла быстро. Со многими ребятами был знаком, проблем не возникло. Особенностей при перестроении не было: «Краснодар» и «Зенит» — [команды] примерно одного уровня. Всё понятно», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов.