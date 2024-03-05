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Нападающий «Зенита» Педро рассказал об адаптации в команде

Нападающий «Зенита» Педро рассказал об адаптации в команде
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Крайний нападающий «Зенита» Педро, присоединившийся к сине-бело-голубым в минувшем феврале, поделился тем, как проходит процесс его адаптации в команде.

«Всё в порядке, прекрасная атмосфера. В команде все приняли замечательно, город очень красивый. Вместе со своей семьёй пока в процессе привыкания к климату, потому что в Бразилии ничего подобного не встречали. Нам очень нравится здесь гулять, когда не очень холодно, смотреть по сторонам. Надеюсь, что быстро привыкну», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединится к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

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