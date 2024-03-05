Нападающий «Зенита» Артур объяснил, чего не хватило в матче со «Спартаком»

Новый нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. Артур объяснил, чего не хватило его команде для победы.

«Знали, что будет сложная игра. Хотели провести идеальный матч и победить. Но такие матчи тоже часть процесса. Мы продолжаем входить в сезон. Немножко не хватило сильного игрового ритма. Но мы набираем скорость. От игры к игре будем добавлять. Сделаем всё, чтобы вернуться на первое место», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.