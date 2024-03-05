Нападающий «Зенита» Педро: дебют в матче со «Спартаком» — уникальный момент в карьере

Нападающий «Зенита» Педро оценил свой дебют за сине-бело-голубых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Дебют в матче со «Спартаком» — уникальный момент в карьере. Очень долго ждал, когда состоится первый матч, ещё и на домашней арене с нашими болельщиками в такой важной игре. Рассчитываю, что буду качественно выполнять свою работу, хочется забивать и отдавать передачи. Надеюсь, смогу внести существенный вклад в такой великий клуб, как «Зенит», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно, которое закрылось в ночь с 22 на 23 февраля. Сделка была согласована минувшим летом, но на тот момент Педро ещё не достиг совершеннолетнего возраста. В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.