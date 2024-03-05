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Защитник «Зенита» Нино высказался о дебюте в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Нино высказался о дебюте в матче со «Спартаком»
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Центральный защитник «Зенита» Нино, перешедший в стан сине-бело-голубых нынешней зимой, поделился впечатлениями от своего дебютного матча, который состоялся в 19-м туре чемпионата России с московским «Спартаком». В этой встрече команды сыграли со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Дебют в таком принципиальном матче на заполненном стадионе является очень особенным моментом для меня и для моей карьеры. Спасибо большое болельщикам, я чувствовал их поддержку. Конечно, мы хотели победить, но, к несчастью, нам это не удалось. Но при таких болельщиках, как они за нас болеют, я уверен, что впереди будет много побед в нашем исполнении. Будем очень сильно стараться радовать фанатов, как можно чаще», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Турнирная таблица РПЛ
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