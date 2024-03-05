Защитник «Зенита» Нино высказался о дебюте в матче со «Спартаком»

Центральный защитник «Зенита» Нино, перешедший в стан сине-бело-голубых нынешней зимой, поделился впечатлениями от своего дебютного матча, который состоялся в 19-м туре чемпионата России с московским «Спартаком». В этой встрече команды сыграли со счётом 0:0.

«Дебют в таком принципиальном матче на заполненном стадионе является очень особенным моментом для меня и для моей карьеры. Спасибо большое болельщикам, я чувствовал их поддержку. Конечно, мы хотели победить, но, к несчастью, нам это не удалось. Но при таких болельщиках, как они за нас болеют, я уверен, что впереди будет много побед в нашем исполнении. Будем очень сильно стараться радовать фанатов, как можно чаще», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.