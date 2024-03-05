Веденеев: конфликта между Джикией и Абаскалем нет, Георгий просто в плохой форме

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением на тему отношений между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Я не уверен, что между Джикией и Абаскалем есть какой-то конфликт. Я думаю, что Джикия просто в плохой игровой форме. Если Георгий будет хорошо играть, то ни один тренер не выгонит такого футболиста. Он плохо играет, он вышел из формы ещё в прошлом сезоне. Это просто ужас какой-то!

У него может есть какие-то свои причины плохой игры. Может, болезнь или следствия болезни, психологические нюансы, связанные с последним годом контракта. Когда контракт заканчивается, игрок ждёт нового соглашения, но ему не предлагают и он от переживаний может растерять форму», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.