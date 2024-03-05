Экс-игрок «Сити» Ричардс: сейчас Фоден играет лучше всех в АПЛ, но Де Брёйне — номер один

Экс-защитник «Манчестер Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс высказался о выступлениях полузащитника «горожан» Филипа Фоден в нынешнем сезоне, а также поделился мыслями о его совместной игре с Кевином Де Брёйне.

«Сейчас Фоден выступает лучше всех, но является ли он на самом деле лучшим? Я бы отдал это звание Кевину Де Брёйне. То, как Фодену удавалось тащить свою команду в важные моменты в последнее время, — заслуга его зрелости.

Самый большой комплимент, который я могу сделать Фодену, — это то, что Де Брёйне был вне игры некоторое время, и все говорили, что без него «Сити» не будет прежним. Фоден вышел на поле и сыграл потрясающе. Вопрос был в том, как он отреагирует, когда вернётся Кевин.

Де Брёйне — номер один, лучший полузащитник в мире, и мне всегда казалось, что Фоден играл сам с собой, когда Де Брёйне был в команде. Но как только Де Брёйне вернулся, Фоден не опустил свои стандарты. Он сказал: «Я — главный в этой команде». У него был ряд хороших игр. Сейчас он играет лучше всех в АПЛ», — приводит слова Ричардса ВВС.

В нынешнем сезоне Фоден провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.