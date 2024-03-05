Гвардиола — о возможном требле: наша единственная цель – выйти в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на завоевание требла в нынешнем сезоне. В среду, 6 марта, «горожане» на домашней арене сыграют с «Копенгагеном» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась уверенной победой «Ман Сити» (3:1).

«Наша единственная цель – попытаться завтра выйти в четвертьфинал. Мы ещё очень далеки от того, чтобы говорить о завоевании требла. Да, мы выиграли в финале у «Интера» в прошлом сезоне, но сейчас только начало марта. Завтра мы играем с «Копенгагеном». Я сосредоточен на этом со вчерашнего дня и весь сегодняшний день», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы завоевал сразу три трофея: Лигу чемпионов (одолев в решающем матче «Интер» 1:0), Кубок Англии (обыграв «Манчестер Юнайтед» 2:1) и английскую Премьер-лигу, в упорной борьбе опередив «Арсенал» на пять очков.