«Реал» способен убить, но мы можем пройти их». Дани Ольмо — об ответном матче ЛЧ

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, в первой игре немецкая команда на домашней арене уступила мадридцам со счётом 0:1.

«Будет сложно. Вечера Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» всегда особенные, и нет большей мотивации, чем побеждать там. Мне нравится, как они играют и комбинируют, не говоря уже о прекрасном составе. Это команда, которая способна убить. В любом случае мы надеемся, что сможем выбить «Реал» из Лиги чемпионов — у нас есть шансы. Будем стараться забить хотя бы однажды и при этом сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Кого бы убрал в составе «Реала», если была бы такая возможность? Любого из их команды! Но мне кажется, что Винисиус наиболее важное звено в атаке мадридцев», — приводит слова Ольмо Marca.

Ответная встреча между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится в среду, 6 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.