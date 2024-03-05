Форвард «Атлетико» Гризманн успеет восстановиться к матчу с «Интером» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн успеет восстановиться от повреждения к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером». Об этом сообщает Mundo Deportivo. Первая встреча команд завершилась минимальной победой миланцев (1:0).

По информации источника, медицинский штаб «матрасников» оптимистично оценивает ход восстановления Гризманна. Француз может получить игровое время уже в эти выходные — в матче Примеры с «Кадисом». Напомним, нападающий получил повреждение голеностопа в первом матче с «Интером». Эта травма стала для 32-летнего игрока первой за последние два года.

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Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «матрасников» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.