РФС назвал дату презентации новой игровой формы сборной России

Российский футбольной союз (РФС) на своём официальном сайте сообщил, что новая игровая форма сборной России будет представлена 10 марта в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне №75 «Регионы России». Ориентировочное время начала презентации — 13:30 мск.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.