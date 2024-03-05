Василий Уткин высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Матч пройдёт сегодня, 5 марта, и начнётся в 23:00 мск.

«Первая игра получилась не слишком событийной. Может быть, даже скучноватой, но в этом бывает судьба первых матчей. Сегодня «Бавария» играет дома, у неё непростые времена, но я полагаю, что мюнхенцы должны, что называется, с цепи сорваться, потому что все турниры проиграны, кроме Лиги чемпионов, по большому счёту», — сказал Уткин в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, первая игра между этими командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лацио». Итальянский клуб одержал победу благодаря голу Чиро Иммобиле.