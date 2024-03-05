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Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова продать Дэвиса в «Реал»

Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова продать Дэвиса в «Реал»
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«Бавария» в предстоящее летнее трансферное окно готова продать левого защитника Альфонсо Дэвиса в «Реал» за € 50-60 млн, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в мюнхенском клубе понимают, что им не удастся удержать канадского футболиста. «Бавария» не намерена удовлетворять требование 23-летнего игрока по зарплате. Защитник не так давно запросил у руководства немецкого клуба жалование в размере € 20 млн за сезон.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Реал» ещё одного левого защитника — футболиста «Жироны» Мигуля Гутьерреса.

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