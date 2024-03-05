Карло Анчелотти встал на защиту клубного ТВ «Реала»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту клубного телевидения «сливочных», которое на регулярной основе выкладывает видео с критикой действующих испанских судей.

«Я немного удивлен, что вы не принимаете во внимание свободу слова. Real Madrid TV — это СМИ, которое выражает своё мнение, также как и другие журналисты», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, ранее «Севилья» подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывало давление на судей в преддверии очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры (1:1).

Также появлялась информация, что игроки «сливочных» недовольны деятельностью клубного телевидения.