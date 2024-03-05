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Уткин — о деле Промеса: в полном проигрыше уже сейчас одна сторона

Уткин — о деле Промеса: в полном проигрыше уже сейчас одна сторона
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о деле нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который был задержан в ОАЭ.

«Окончательного приговора суда нет, история апелляций всем ещё надоест. Экстрадируют Квинси или нет – вообще часть только его собственной биографии. В полном проигрыше уже сейчас одна сторона — «Спартак». Он потерял ведущего игрока, когда его уже не заменить. Потерял-потерял, в очередной раз неверно оценив риски. Да что там неверно — просто проигнорировав» — написал Уткин в колонке на сайте «Советский спорт».

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией на пограничном контроле аэропорта Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

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