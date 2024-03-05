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Камавинга: «Реал» всегда является фаворитом Лиги чемпионов

Камавинга: «Реал» всегда является фаворитом Лиги чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался об отличии испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов УЕФА.

«Лига чемпионов — совершенно другое соревнование. В этом турнире все хотят победить. К тому же, он на порядок короче, чем Ла Лига. Уровень тоже более высокий. «Реал» всегда является фаворитом этого турнира», — приводит слова Камавинга AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов два года назад. Тогда в решающем матче был обыгран «Ливерпуль» — 1:0.

Ответная встреча 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится в среду, 6 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В первом матче «Реал» на выезде одолел своего соперника со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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