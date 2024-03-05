Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.
Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.
- 5 марта 2024
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