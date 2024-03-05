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«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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