«Бавария» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

На групповой стадии «Бавария» заняла первую строчку в группе А. Также в квартете были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». «Лацио» завершил этот этап на второй позиции группы Е. Соперниками итальянской команды были «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик».