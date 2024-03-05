Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Бавария» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

На групповой стадии «Бавария» заняла первую строчку в группе А. Также в квартете были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». «Лацио» завершил этот этап на второй позиции группы Е. Соперниками итальянской команды были «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Бавария» сенсационно вылетит из Лиги чемпионов? Ответный матч — момент истины. LIVE
Live
«Бавария» сенсационно вылетит из Лиги чемпионов? Ответный матч — момент истины. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android