Фигуристка Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся болельщицей московского «Динамо», высказалась о турнирных перспективах бело-голубых в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Безусловно верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Ребята идут на рекорд. Если они будут побеждать до конца сезона — это будет рекорд «Динамо». Я очень за них болею, вот уже второй года ездила с ними на сборы. Очень хорошо познакомились с парнями, с некоторыми даже начали общаться, сдружились. С ними весело, они классные, они хорошие спортсмены. У них прекрасный тренер Марцел Личка. Я уверена, что у них всё будет супер. Главное — достоять до конца сезона», — приводит слова Медведевой Sport24.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички набрали 35 очков после 19 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.