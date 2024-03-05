«Фоден гораздо лучше Лэмпарда как игрок». Скоулз — об английских полузащитниках

Экс-футболист сборной Англии Пол Скоулз сравнил игру атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена и бывшего хавбека «Челси» Фрэнка Лэмпарда.



«В этом сезоне Фил вывел свою игру на иной уровень. Ему всё ещё 23, но он может добиться многого. Как футболист он лучше, чем Лэмпард. Однако Фрэнку удавалось забивать голы и приносить своему клубу чемпионские титулы, играя в центре полузащиты.

Хорошему полузащитнику иногда нужно уметь перевернуть игру вспять. И Фоден начинает это делать, забивая важнейшие голы в трудные отрезки матча», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.