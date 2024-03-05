Рыков: «Динамо» выглядело лучше «Локомотива» на протяжении всего матча

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мыслями о об игре бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«В матче «Динамо» — «Локомотив» в первые 15 минут вкатывались обе команды. В целом «Динамо» выглядело лучше, это показала вся игра. В концовке пропустили ненужный гол, но затем уверенно довели матч до победы.

Такая игра «Динамо» привлекает болельщиков на стадион. Сейчас самое время для всех болельщиков поддержать нашу команду на стадионе. Когда ещё можно увидеть, как любимая команда бьётся за самые высокие места. Надеюсь, болельщики будут рядом с командой и гнать её вперёд с трибун, несмотря на всем известные сложности», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.