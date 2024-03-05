Хавбек «Пари НН» Жигулёв перенёс операцию на крестообразной связке

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Напомним, футболист получил повреждение во время третьего сбора команды Сергея Юрана. О сроках восстановления 28-летнего игрока на данный момент не сообщается.

«Жига, желаем тебе скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении нижегородского клуба.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.