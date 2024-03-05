Слуцкий — о Китае: все выполняют твои требования в отличие от некоторых российских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы в Китае. Напомним, российский специалист возглавил китайский клуб в конце минувшего года.

«Всё прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются, и выполняют твои требования в отличие от некоторых российских футболистов», — сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Суперлига».

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце 2023 года. Китайский клуб уже успел стать обладателем Суперкубка страны под руководством наставника из России. Действующее трудовое соглашение Леонида Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».