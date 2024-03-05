«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Реал Сосьедад» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Бекер, Оярсабаль.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Бералдо, Мендеш, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Первый матч в паре прошёл во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в квартете с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане по два раза одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» занял первое место в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Испанцы трижды победили и столько же раз сыграли вничью.