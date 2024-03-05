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«Барселона» близка к договорённости с тренером «Спортинга» Аморимом

«Барселона» близка к договорённости с тренером «Спортинга» Аморимом
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Руководство «Барселоны» приблизилось к достижению договорённости о сотрудничестве с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом, сообщает The Independent. Напомним, нынешний наставник «блауграны» Хави покинет команду по окончании этого сезона. Отмечается, что на 39-летнего португальского специалиста претендуют также «Бавария» и «Ливерпуль».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За время работы с лиссабонским клубом 39-летний специалист выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, а также два Кубка португальской лиги.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 58 очков за 27 туров и отстают от лидирующего «Реала» на восемь очков. Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что не видит Аморима у руля сине-гранатовых из-за недостатка опыта.

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