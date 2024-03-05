«Беллингем – воин, который хочет выигрывать каждый матч». Тренер «Лейпцига» — о хавбеке

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой игре немецкая команда на домашней арене уступила мадридцам со счётом 0:1.

«Джуд – отличный парень. Он воин, который хочет выигрывать каждый матч. Беллингем успел стать кем-то вроде лидера «Реала», и я могу сказать своим ребятам, что он добавит игре мадридцев нечто особенное. Он может прессинговать, отдавать проникающие передачи… И при работе с мячом он непредсказуем. Он способен пробить, у него имеется хороший пас. Он может делать всё. И самое главное — у этого парня нет пределов», — приводит слова Розе AS.

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В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

Ответная встреча между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится в среду, 6 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.