Состав «ПСЖ» на матч с «Реалом Сосьедад» стал самым молодым в истории клуба в ЛЧ

Средний возраст стартового состава «Пари Сен-Жермен» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад» — 23 года и 361 день. Этот состав является самым самым молодым в истории парижан в главном европейском клубном турнире, сообщает Opta Sport.

Напомним, команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

В групповой стадии турнира «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.