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Состав «ПСЖ» на матч с «Реалом Сосьедад» стал самым молодым в истории клуба в ЛЧ

Состав «ПСЖ» на матч с «Реалом Сосьедад» стал самым молодым в истории клуба в ЛЧ
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Средний возраст стартового состава «Пари Сен-Жермен» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад» — 23 года и 361 день. Этот состав является самым самым молодым в истории парижан в главном европейском клубном турнире, сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'    

Напомним, команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

В групповой стадии турнира «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.

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