«Аль-Хиляль» Малкома уверенно обыграл «Аль-Иттихад» Бензема в матче азиатской ЛЧ

Во вторник, 5 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом». Встреча была проведена в городе Эр-Рияд (Сааудовская Аравия) на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Шоном Эвансом. Игра началась в 21:00 по московскому времени. Встреча завершилась уверенной победой «Аль-Хиляля» — 2:0.
«Аль-Хиляль» вышел вперёд на 40-й минуте благодаря голу нападающего Александра Митровича с 11-метровой отметки. Спустя ещё две минуты форвард хозяев Салем Аль-Давсари упрочил лидерство своей команды, отличившись с передачи Малкома.
Ответный матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» состоится во вторник, 12 марта. Он пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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