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«Аль-Хиляль» Малкома уверенно обыграл «Аль-Иттихад» Бензема в матче азиатской ЛЧ

«Аль-Хиляль» Малкома уверенно обыграл «Аль-Иттихад» Бензема в матче азиатской ЛЧ
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Во вторник, 5 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом». Встреча была проведена в городе Эр-Рияд (Сааудовская Аравия) на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Шоном Эвансом. Игра началась в 21:00 по московскому времени. Встреча завершилась уверенной победой «Аль-Хиляля» — 2:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
05 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
1:0 Митрович – 40'     2:0 Аль-Давсари – 42'    
Удаления: нет / Канте – 66'

«Аль-Хиляль» вышел вперёд на 40-й минуте благодаря голу нападающего Александра Митровича с 11-метровой отметки. Спустя ещё две минуты форвард хозяев Салем Аль-Давсари упрочил лидерство своей команды, отличившись с передачи Малкома.

Ответный матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» состоится во вторник, 12 марта. Он пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка азиатской Лиги чемпионов - 2023/2024
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