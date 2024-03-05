Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» ответили на вопрос о возможном увольнении Тухеля в случае неудачи с «Лацио»

В «Баварии» ответили на вопрос о возможном увольнении Тухеля в случае неудачи с «Лацио»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о возможном немедленном увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля в случае неудачного исхода противостояния с римским «Лацио». В данный момент проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио». Счёт пока не открыт — 0:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 39'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

«Мы даже не думаем об этом сценарии. Мы концентрируем всю свою энергию на игре», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

Напомним, в первом матче «Лацио» одержал победу над «Баварией» со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

Материалы по теме
«Бавария» прикончила интригу в матче ЛЧ? Кейн и Мюллер тащат команду в 1/4 финала! LIVE
Live
«Бавария» прикончила интригу в матче ЛЧ? Кейн и Мюллер тащат команду в 1/4 финала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android