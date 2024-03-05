В «Баварии» ответили на вопрос о возможном увольнении Тухеля в случае неудачи с «Лацио»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о возможном немедленном увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля в случае неудачного исхода противостояния с римским «Лацио». В данный момент проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио». Счёт пока не открыт — 0:0.

«Мы даже не думаем об этом сценарии. Мы концентрируем всю свою энергию на игре», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

Напомним, в первом матче «Лацио» одержал победу над «Баварией» со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.