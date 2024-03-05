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«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: Мбаппе вывел гостей вперёд

«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: Мбаппе вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
2-й тайм
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

На 16-й минуте встречи французский форвард Килиан Мбаппе вывел «ПСЖ» вперёд.

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.

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