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Вингер «Барселоны» Ямал может восстановиться к матчу с «Наполи» в ЛЧ

Вингер «Барселоны» Ямал может восстановиться к матчу с «Наполи» в ЛЧ
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал успеет восстановиться от повреждения к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает Sport.es. Первая встреча команд завершилась ничейным исходом (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, медицинский штаб каталонцев пристально наблюдает за ходом восстановления 16-летнего футболиста. Молодой вингер может получить игровое время уже в эти выходные — в матче Примеры с «Мальоркой». Напомним, испанец получил повреждение после первого матча с «Наполи».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне вингерпровёл за «блауграну» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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