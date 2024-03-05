Вингер «Барселоны» Ямал может восстановиться к матчу с «Наполи» в ЛЧ

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал успеет восстановиться от повреждения к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает Sport.es. Первая встреча команд завершилась ничейным исходом (1:1).

По информации источника, медицинский штаб каталонцев пристально наблюдает за ходом восстановления 16-летнего футболиста. Молодой вингер может получить игровое время уже в эти выходные — в матче Примеры с «Мальоркой». Напомним, испанец получил повреждение после первого матча с «Наполи».

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Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне вингерпровёл за «блауграну» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.