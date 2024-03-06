Килиан Мбаппе и Гарри Кейн установили уникальное достижение нынешнего сезона

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым игроком топ-5 европейских лиг, который принял непосредственное участие в 40+ голах в нынешнем сезоне, забив мяч в ворота испанского «Реала Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter).

Спустя пару десяток минут английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн повторил достижение Килиана Мбаппе, поразив ворота римского «Лацио» в параллельном матче той же стадии турнира.

Для Килиана Мбаппе это 34 игра в нынешнем сезоне. Французский футболист отметился 33 забитыми мячами и семью результативными передачами. Кейн проводит 33 игру. Теперь на его счету 32 забитых мяча и восемь результативных передач.