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Килиан Мбаппе и Гарри Кейн установили уникальное достижение нынешнего сезона

Килиан Мбаппе и Гарри Кейн установили уникальное достижение нынешнего сезона
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым игроком топ-5 европейских лиг, который принял непосредственное участие в 40+ голах в нынешнем сезоне, забив мяч в ворота испанского «Реала Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
2-й тайм
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

Спустя пару десяток минут английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн повторил достижение Килиана Мбаппе, поразив ворота римского «Лацио» в параллельном матче той же стадии турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 39'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

Для Килиана Мбаппе это 34 игра в нынешнем сезоне. Французский футболист отметился 33 забитыми мячами и семью результативными передачами. Кейн проводит 33 игру. Теперь на его счету 32 забитых мяча и восемь результативных передач.

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