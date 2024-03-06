Гарри Кейн впервые забил в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн в первый раз отметился забитым мячом в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов, поразив ворота римского «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 39-й минуте Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Александар Павлович выполнил навес практически в лицевую, Томас Мюллер сделал скидку в центр штрафной, у набежавшего Геррейру удар в касание толком не получился, но Кейн здорово доработал момент, головой в падении отправив мяч под штангу.

Также Гарри Кейн стал вторым игроком топ-5 европейских лиг, который принял непосредственное участие в 40+ голах в нынешнем сезоне. Ранее в параллельном матче это удалось сделать французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.