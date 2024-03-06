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Бавария — Лацио. Прямая трансляция
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Гарри Кейн впервые забил в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов

Гарри Кейн впервые забил в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн в первый раз отметился забитым мячом в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов, поразив ворота римского «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 39'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

На 39-й минуте Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Александар Павлович выполнил навес практически в лицевую, Томас Мюллер сделал скидку в центр штрафной, у набежавшего Геррейру удар в касание толком не получился, но Кейн здорово доработал момент, головой в падении отправив мяч под штангу.

Также Гарри Кейн стал вторым игроком топ-5 европейских лиг, который принял непосредственное участие в 40+ голах в нынешнем сезоне. Ранее в параллельном матче это удалось сделать французскому нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

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