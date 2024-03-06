В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанский «Реал Сосьедад» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и удвоил преимущество «ПСЖ».

Первый матч в паре проходил во Франции и завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.